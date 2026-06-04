Milan, Ibrahimovic via un mese per i Mondiali? "Mano libera" per Cardinale

Un momento complicatissimo, il più difficile degli ultimi anni. Il Milan cerca ripartire con grande fatica, dopo lo scotto della Champions League mancata. La sola Europa League arrivata ha accelerato riflessioni e cambiamenti, aprendo di fatto l’ennesima fase di transizione.

In questo scenario, attorno al club rossonero si è concentrata una forte attenzione su una figura in particolare: Zlatan Ibrahimovic. Il suo ritorno nel mondo Milan, questa volta con un ruolo dirigenziale di senior advisor legato alla proprietà RedBird, ha alimentato nel tempo una narrazione piuttosto netta, quella di un uomo centrale nelle scelte strategiche del club. Una percezione diffusa, ma non del tutto aderente alla realtà dei fatti.

A incidere è stata anche la sua esposizione mediatica. Ibra, per storia e personalità, tende naturalmente a occupare la scena, e nei primi mesi il suo ruolo pubblico è stato molto visibile. Questo ha contribuito a rafforzare l’idea di una sua influenza diretta sulle decisioni sportive, anche se lui stesso ha poi chiarito come questa lettura sia stata in parte amplificata. In termini pratici, significa affiancare il fondo con esperienza, visione e relazioni costruite in anni di carriera ai massimi livelli. Non si tratta però di un ruolo esecutivo: le decisioni su allenatore, dirigenti e struttura del club restano in mano alla proprietà e ai vertici operativi.