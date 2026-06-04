Milan, il nome a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic: ecco il prossimo allenatore

La panchina del Milan è ancora un punto interrogativo, e dentro il club si ha la sensazione che la scelta non sia lontana ma nemmeno già definita. Il nome caldo, secondo La Gazzetta dello Sport, resta quello di Oliver Glasner, che nei giorni scorsi ha anche incontrato alcuni emissari rossoneri a cena. Un contatto diretto, senza ufficialità, ma sufficiente per capire che un primo scambio c’è stato. Il tecnico arriva da una chiusura piuttosto particolare al Crystal Palace: una lettera d’addio e la sensazione di un ciclo finito, nonostante risultati e anche qualche trofeo. Il punto, però, non è tanto quello che ha fatto, quanto quello che chiede adesso.

Prima di dire sì a chiunque vuole capire che Milan ha davanti: progetto corto o ambizione vera, investimenti o transizione. E qui la partita si complica, perché attorno al suo nome si muovono anche altre idee. Una porta a Ralf Rangnick, profilo che cambierebbe non solo la prima squadra ma l’intero modo di lavorare del club: settore giovanile, scouting, metodologia. Una rivoluzione più che una scelta tecnica. E non tutti dentro l’area decisionale rossonera la vedono allo stesso modo, anche per il peso che ha oggi Zlatan Ibrahimović nelle dinamiche interne.