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Italia, "dove caz*** andate?": altra figuraccia prima del Lussemburgo

di Lorenzo Pastugliagiovedì 4 giugno 2026
Italia, "dove caz*** andate?": altra figuraccia prima del Lussemburgo

2' di lettura

Alla vigilia dell’amichevole contro il Lussemburgo, la Nazionale italiana si è ritrovata al centro di una piccola tempesta social nata da un post tutto sommato innocuo. Sui canali ufficiali è comparsa la scritta “In viaggio”, accompagnata dalle immagini della squadra in partenza. Niente di particolare, una semplice comunicazione di routine, bastata però per accendere la rete. Fuori dall’Italia, infatti, il post è stato letto in modo molto diverso. In tanti hanno colto la palla al balzo per ironizzare sull’assenza degli azzurri dai prossimi Mondiali, trasformando un semplice aggiornamento logistico in una battuta collettiva. Il tono è quello classico dei social: veloce, tagliente, spesso anche esagerato, ma capace di amplificare qualsiasi cosa.

Il punto è che il contesto pesa più del messaggio. L’Italia non sarà al Mondiale per la terza edizione consecutiva e questo dato, ormai, è diventato una specie di lente attraverso cui viene filtrato tutto il resto. Anche un post neutro finisce per essere letto come una contraddizione, o peggio ancora come uno spunto ironico. Nel giro di poche ore si sono così moltiplicati i commenti: c’è chi ha scherzato sul fatto che la Nazionale sia “in viaggio verso un torneo che non giocherà”, chi ha criticato il tono forse troppo enfatico per una semplice trasferta, e chi ha allargato il discorso alla crisi più generale del calcio italiano.

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In realtà, dietro c’è solo la normale preparazione di due amichevoli utili allo staff tecnico per testare il gruppo e proseguire il lavoro in una fase di transizione. Nulla di più. Ma la percezione esterna è diversa: fuori dai confini italiani la Nazionale continua a essere associata soprattutto alle mancate qualificazioni e alle occasioni perse. E così, ancora una volta, l’Italia si ritrova a fare i conti non con il campo, ma con la propria immagine. Anche quando basterebbero due parole per raccontare un viaggio qualunque.

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