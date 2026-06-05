Vlahovic, l'addio alla Juventus fa scattare il domino dei bomber

La notizia che arriva da Torino è questa: Vlahovic non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno con il club bianconero. Cominciando dalla cronaca, nei giorni scorsi i vertici juventini hanno incontrato il padre del giocatore, Milos Vlahovic, con l’obiettivo di trovare un accordo per prolungare l’intesa. La fumata bianca, però, non è arrivata e le parti hanno deciso di interrompere ogni contrattazione.

Nel caso in cui Vlahovic dovesse abbassare le proprie pretese («alle cifre richieste non credo possa restare in Italia», le parole di Giorgio Chiellini ), ecco che si aprirebbero tante strade. In Italia soprattutto quella che porta al Napoli , in particolare con l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri , il quale aveva chiesto il serbo anche al Milan . Proprio i rossoneri potrebbero tornare di moda nelle prossime settimane, ma se dovesse passare troppo tempo (molto probabile, considerando l’immobilismo rossonero), Vlahovic potrebbe trasferirsi all’estero, dove hanno già chiesto informazioni, tra le altre Newcastle, Chelsea , ma anche big come Barcellona, Bayern Monaco e Psg .

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si dividono, una volta per tu...

Insomma, la fumata nera per il rinnovo di Vlahovic farà partire la girandola dei centravanti in Italia e probabilmente anche in Europa. E la Juventus cosa farà? A Torino il grande obiettivo è, infatti, Randal Kolo Muani, 27 anni e un’esperienza in bianconero da gennaio a giugno dell’anno scorso (con 8 reti in 16 presenze in campionato). La Signora mantiene un buon ricordo dell’attaccante transalpino, di proprietà del Psg e reduce da una stagione decisamente da dimenticare al Tottenham, in cui ha collezionato appena un gol in 30 presenze in Premier League, oltre a 4 reti in 9 partite di Champions League. I parigini non lo considerano certamente un intoccabile - anche se i francesi non intendono regalarlo (si parla di almeno 30 milioni)- e il profilo piace al tecnico Luciano Spalletti.