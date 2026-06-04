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Igli Tare indagato in Albania per riciclaggio

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giovedì 4 giugno 2026
Igli Tare indagato in Albania per riciclaggio

1' di lettura

Possibili guai giudiziari in vista per Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, finito sotto inchiesta nel suo paese d'origine, l'Albania. Secondo fonti presso la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), Tare sarebbe sospettato di presunto "riciclaggio", nell'ambito dell'indagine contro l'ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di "violazioni in gare d'appalto". Oggi la procura ha fatto sapere di aver iscritto nel registro degli indagati il nome di Tare, in passato anche calciatore e dirigente della Lazio, anche per "corruzione".

Il presunto collegamento tra Tare e Balluku riguarderebbe una villa sulla costa ionica albanese, in un complesso turistico. L'abitazione sarebbe stata offerta a Balluku, come tangente per un appalto concesso a un'impresa edile, quando era dirigente della società di controllo del traffico aereo "Albcontrol". Per far perdere le tracce dell'operazione, la villa è stata registrata a nome di Igli Tare, il quale, secondo gli investigatori, avrebbe stipulato "un fittizio contratto d'affitto con l'ex capogabinetto di Balluku".

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La procura sostiene che "de facto" l'abitazione sarebbe di Balluku, la quale ne avrebbe fatto uso insieme alla sua famiglia, in tutti questi anni. Tare è stato sottoposto a un interrogatorio in procura, lasciandola dopo circa sei ore senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

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