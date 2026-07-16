Milan su Phil Foden, clamoroso: la chiave per strapparlo al City

Il Milan sogna in grande. La dirigenza rossonera sembra intenzionata ad accontentare i desideri del suo nuovo tecnico Ruben Amorim. Soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions League dello scorso anno. A Milanello sono già arrivati Goncalo Ramos - l’acquisto più costoso della storia del Diavolo - e il difensore Mario Gila, prelevato per 30 milioni dalla Lazio. Ma non finisce qui. Il Milan pensa a un nuovo rinforzo per il ruolo di rifinitore. E l'idea è stellare: Phil Foden.
Il fantasista inglese, che non è stato convocato per il Mondiale americano, potrebbe decidere di lasciare il Manchester City dopo una stagione sotto le aspettative. Il Diavolo è alla porta, anche se su di lui ci sono altri grandi club come Atletico Madrid e Galatasaray. Come ha svelato Claudio Raimondi su Sportmediaset, il Milan potrebbe giocarsi un asso della manica.
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Enzo Maresca, tecnico del City, vorrebbe acquistare Enzo Fernandez. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, per Foden lo spazio si ridurrebbe ancora di più. La chiave del Diavolo per arrivare all'inglese potrebbe essere Rafa Leao. Anche l'esterno offensivo portoghese è in uscita. E in caso di addio potrebbe finanziare il terzo colpo dell'estate rossonera. Ma servono almeno 60 milioni di euro e più di 7 milioni per l'ingaggio del calciatore.