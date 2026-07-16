Milan su Phil Foden, clamoroso: la chiave per strapparlo al City

Il Milan sogna in grande. La dirigenza rossonera sembra intenzionata ad accontentare i desideri del suo nuovo tecnico Ruben Amorim. Soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions League dello scorso anno. A Milanello sono già arrivati Goncalo Ramos - l’acquisto più costoso della storia del Diavolo - e il difensore Mario Gila, prelevato per 30 milioni dalla Lazio. Ma non finisce qui. Il Milan pensa a un nuovo rinforzo per il ruolo di rifinitore. E l'idea è stellare: Phil Foden.

Il fantasista inglese, che non è stato convocato per il Mondiale americano, potrebbe decidere di lasciare il Manchester City dopo una stagione sotto le aspettative. Il Diavolo è alla porta, anche se su di lui ci sono altri grandi club come Atletico Madrid e Galatasaray. Come ha svelato Claudio Raimondi su Sportmediaset, il Milan potrebbe giocarsi un asso della manica.