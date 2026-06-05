Milan, "Maldini ci deve stare". Chi silura Cardinale: arriva il reset?

Massimo Ferrari, che dal 30 settembre lascerà il ruolo di general manager corporate and finance in Webuild, è stato uno dei nomi usciti per sostituire Giorgio Furlani come amministratore delegato del Milan. Il dirigente, già del cda del Milan con Elliott e grande tifoso rossonero, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Non ho parlato con Gerry Cardinale - ha detto - però ho trasmesso alcune mie idee a manager e personalità di spessore e devo dire che sono ampiamente condivise, quello sì. Ho appena chiuso un capitolo di 15 anni di vita che ha richiesto molti sacrifici, a 64 anni ho anche altre ambizioni personali. Però il Milan è una passione e un ambiente che conosco bene essendo già stato in cda con Elliott, in un momento difficile perché eravamo sotto sanzione Uefa. Se ci fosse una sola chance la valuterei". Ferrari lascia dunque una porta aperta.