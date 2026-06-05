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Rafa Leao, bordate ad Allegri: "Ho giocato mesi infortunato in un ruolo non mio"

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venerdì 5 giugno 2026
Rafa Leao, bordate ad Allegri: "Ho giocato mesi infortunato in un ruolo non mio"

1' di lettura

"Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza. Ho giocato 4/5 mesi infortunato, con questa sorte di tendinite, poi aggiungici una posizione che non è la mia e sono arrivato stanchissimo a fine stagione": così Rafael Leao, l'attaccante portoghese in forza al Milan - nell'intervista a Sport.tv di cui era stato diffuso un estratto qualche giorno fa. Il riferimento polemico è chiaramente rivolto al suo attuale allenatore, Massimiliano Allegri che lo ha sempre considerato come una prima punta piuttosto che un esterno offensivo.

"Per me è stata una stagione molto difficile: non ci siamo qualificati in Champions League e avremmo avuto tantissimo tempo per lavorare nel corso della settimana - ha proseguito l'ex Sporting Lisbona -. Per come stavo nella pre-season, sentivo di poter realmente fare la differenza, mi sentivo veramente bene e in fiducia", ha assicurato il portoghese. 

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Subito dopo, l'affronto definitivo ai tifosi rossoneri. Leao, infatti, si è offerto ad altri campionati, in particolare della Premier League. "Qualora ci fosse la possibilità di andarci a giocare sarei veramente contento - ha ammesso l'attaccante del Milan - perché il mio talento sarebbe veramente valorizzato in quel tipo di campionato". 

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