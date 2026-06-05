Rafa Leao, bordate ad Allegri: "Ho giocato mesi infortunato in un ruolo non mio"

"Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza. Ho giocato 4/5 mesi infortunato, con questa sorte di tendinite, poi aggiungici una posizione che non è la mia e sono arrivato stanchissimo a fine stagione": così Rafael Leao, l'attaccante portoghese in forza al Milan - nell'intervista a Sport.tv di cui era stato diffuso un estratto qualche giorno fa. Il riferimento polemico è chiaramente rivolto al suo attuale allenatore, Massimiliano Allegri che lo ha sempre considerato come una prima punta piuttosto che un esterno offensivo.

"Per me è stata una stagione molto difficile: non ci siamo qualificati in Champions League e avremmo avuto tantissimo tempo per lavorare nel corso della settimana - ha proseguito l'ex Sporting Lisbona -. Per come stavo nella pre-season, sentivo di poter realmente fare la differenza, mi sentivo veramente bene e in fiducia", ha assicurato il portoghese.