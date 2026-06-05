Milan, l'ultimatum di Ralf Rangnick: cosa trapela

Ralf Rangnick ha lasciato il ritiro dell’Austria per volare negli Stati Uniti, ma il suo futuro resta tutto tranne che definito. Il tecnico tedesco, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si trova ancora in una fase di attesa che riguarda direttamente il Milan, dove il suo nome continua a circolare come possibile guida del nuovo corso rossonero. Il punto è che il tempo, stavolta, è poco. Molto poco. Dal suo entourage filtra una linea chiara: entro quattro giorni dovrà arrivare una risposta definitiva da parte del club. Dentro o fuori. Senza ulteriori rinvii. Rangnick, nel frattempo, è concentrato sull’Austria e sul Mondiale ormai alle porte, ma non vuole trascinare troppo a lungo una situazione che rischia di diventare un’incognita anche per il suo lavoro in Nazionale.

Il Milan, dal canto suo, si muove su più tavoli. E se da una parte resta aperta la pista Rangnick, dall’altra prende sempre più quota il nome di Oliver Glasner. L’allenatore austriaco, reduce da un confronto approfondito con la dirigenza, è oggi considerato una soluzione concreta e forse più immediata, soprattutto perché non vincolata a un progetto strutturale così ampio come quello proposto da Rangnick. Ed è proprio questo il nodo centrale. Perché l’eventuale arrivo dell’ex Lipsia non sarebbe solo una scelta tecnica, ma una vera e propria rivoluzione interna. Un sistema costruito attorno a lui, con uomini di fiducia in ogni area sportiva: dal mercato allo scouting, fino alla gestione del settore giovanile. Un modello che richiede tempo, risorse e soprattutto una decisione netta da parte della proprietà.