Alexander Zverev, ferocia in diretta dopo il trionfo: "Chi ti ha assunto? Perché sei qui?"

Non ha festeggiato soltanto con la Coppa dei Moschettieri tra le mani. Dopo aver conquistato il Roland Garros, battendo Flavio Cobolli in finale e centrando il primo Slam della sua carriera, Alexander Zverev si è concesso anche una piccola rivincita personale. E lo ha fatto in diretta tv, con il sorriso stampato sul volto e una battuta che ha fatto ridere tutti. Il tedesco, impeccabile per tutto il torneo e solidissimo nell'atto conclusivo di Parigi, è stato intervistato da Tnt Sports pochi minuti dopo la premiazione. Dall'altra parte dello schermo c'era Sam Querrey, ex numero 11 del mondo e oggi opinionista televisivo, che ha aperto il collegamento con un semplice: "Qui è Sam. Ben fatto. Congratulazioni".

Una presentazione che ha offerto subito il destro a Zverev per affondare il colpo. "Sam chi? Perché sei su questo canale, chi ti ha assunto? Perché sei qui? Avete tutti campioni e poi avete Sam Querrey", ha risposto ridendo, lasciando per un attimo spiazzato l’americano. Querrey ha provato a riportare l'intervista sui binari tradizionali chiedendo a Sascha cosa avesse provato al termine dell'ultimo punto della finale. Ma Zverev non aveva ancora finito. "Prima di tutto sono molto felice di stringere questo trofeo tra le mani, perché tu avevi detto che non ci sarei mai riuscito. Quindi grazie mille per la fiducia".

La stoccata non è passata inosservata. Negli ultimi anni, infatti, Querrey aveva più volte espresso dubbi sulla capacità del tedesco di vincere uno Slam, spesso durante il podcast Nothing Major, diventato un punto di riferimento per molti appassionati di tennis. Tra una risata e l'altra, Zverev ha poi spiegato il senso del siparietto: "Per chi non lo sapesse, io e Sam abbiamo un rapporto di amore e odio — ha aggiunto —. In realtà gli voglio bene e mi diverte questo nostro modo di prenderci in giro. Mi piace dargli filo da torcere".

Poi spazio anche alle emozioni per il trionfo parigino: "A dire il vero, in quel momento ero quasi in uno stato mentale in cui ero pronto a continuare a giocare — ha concluso — Poi ho guardato il mio angolo e ho visto tutti con le braccia alzate al cielo. E in quel momento ho capito: 'È finita. Ho vinto. Sono un campione Slam'. Sì, ho provato un enorme sollievo”. La coppa era finalmente sua. E insieme al trofeo, anche una piccola vendetta servita fredda davanti alle telecamere.