Jannik Sinner-choc: "Se dovesse capitare di nuovo abbiamo sbagliato strada"

Occhi puntati su Jannik Sinner. Quanto accaduto al Roland Garros, con il numero uno al mondo costretto a ritirarsi, ha messo in allarme tutti. Cosa ha avuto davvero? È la domanda che ci si pone e che viene rivolta allo stesso tennista durante la conferenza stampa dopo la vittoria, lottata ma chiusa in tre set, contro il portoghese Nuno Borges. "Abbiamo capito", ha detto aggiungendo poi che non si tratta di una diagnosi netta e conclusa, quanto piuttosto dell'individuazione di un insieme di fattori più complesso.

"Se potrebbe risuccedere? Sì, perché è una cosa per cui non esiste una soluzione definitiva, è un discorso un po’ più ampio. Stiamo facendo tutto il possibile affinché non si ripeta. Se dovesse ripresentarsi, allora forse quella che stiamo percorrendo non è la strada più giusta".