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Jannik Sinner-choc: "Se dovesse capitare di nuovo abbiamo sbagliato strada"

giovedì 2 luglio 2026
Jannik Sinner-choc: "Se dovesse capitare di nuovo abbiamo sbagliato strada"

1' di lettura

Occhi puntati su Jannik Sinner. Quanto accaduto al Roland Garros, con il numero uno al mondo costretto a ritirarsi, ha messo in allarme tutti. Cosa ha avuto davvero? È la domanda che ci si pone e che viene rivolta allo stesso tennista durante la conferenza stampa dopo la vittoria, lottata ma chiusa in tre set, contro il portoghese Nuno Borges. "Abbiamo capito", ha detto aggiungendo poi che non si tratta di una diagnosi netta e conclusa, quanto piuttosto dell'individuazione di un insieme di fattori più complesso.

"Se potrebbe risuccedere? Sì, perché è una cosa per cui non esiste una soluzione definitiva, è un discorso un po’ più ampio. Stiamo facendo tutto il possibile affinché non si ripeta. Se dovesse ripresentarsi, allora forse quella che stiamo percorrendo non è la strada più giusta".

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Poi, sulle condizioni non ottimali a Wimbledon, il campione tiene a precisare che non hanno nulla a che vedere con l'episodio del Roland Garros. Bensì sono legate alla brutta caduta rimediata nel primo turno londinese. La scivolata gli è costata una ferita all'unghia del piede, tanto vistosa da macchiare di sangue le scarpe durante il match. "Quando ho parlato delle mie condizioni, facevo riferimento a un recupero fisico più in generale, perché ieri mi sono svegliato e il corpo non l'ho sentito benissimo. Ma era a causa della caduta". 

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