Sinner e il blackout, Panatta allo scoperto: "Non cambio idea, però..."

Si era promesso di premiare Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico, dopo Roma, e di ritrovarlo anche a Parigi con la coppa in mano. Adriano Panatta ci credeva davvero, quasi come se quel filo con il Roland Garros non si fosse mai spezzato. Oggi, con un torneo che parla sempre più italiano, quel sogno torna a prendere forma, anche senza l’attuale numero uno al mondo: ”Mi farebbe molto piacere e ne sarei orgoglioso, ma sono già veramente felice che ce ne sia di sicuro uno in finale che potrò ammirare dalla tribuna, chiunque esso sia — ha commentato in una intervista a la Gazzetta dello Sport — Ci sono luoghi che restano dentro per sempre, per me Parigi è uno di quelli. Ho avuto l’onore di ricevere un invito con parole bellissime da parte della direttrice Amélie Mauresmo e il President Gilles Moretton, che ringrazio ancora. È un privilegio sentire ancora un legame così forte con il Roland Garros che per me è molto speciale”.

E comunque “l’avevo detto anche dopo l’eliminazione di Jannik che c’erano altri ragazzi italiani con le carte in regola per fare molto bene — ha aggiunto Panatta — Ora ci spero. Se poi fosse un romano, si ripeterebbe la storia”. E infatti il torneo ha preso una piega inattesa. Cobolli e Arnaldi si sono presi la scena, trascinando il tennis italiano dove raramente era arrivato con questa continuità. Uno dei due arriverà sicuramente in finale contro il vincente tra Alexander Zverev e Jakub Mensik: ”Arnaldi ha parzialmente limato la frenesia del passato. Quando entra in modalità ‘maratoneta’ in un match tre set su cinque diventa un incubo difensivo per chiunque. Arrivando ai quarti con oltre 17 ore di gioco, lo ha dimostrato”.