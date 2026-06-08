Cobolli, lo sfogo di Binaghi: "Zverev ha vinto su due crampi"

"Zverev ha vinto sui due crampi che sono venuti a Cobolli, senza quelli saremmo ancora in campo con Cobolli che avrebbe qualche chance in più". Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi, intervenuto a La Politica nel pallone, il programma di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento. Il numero 1 della federazione ha poi aggiunto: "Flavio ha servito molto male, ha messo una prima palla su sei. Ma non credo che quello possa aver inciso, anche perché ha prolungato lo sforzo anche all'avversario, trasformarla in una gara di corsa ci avrebbe aiutato".

E ancora: "Oggi abbiamo un nuovo top ten, abbiamo recuperato e rilanciato un altro giovane come Matteo Arnaldi, e abbiamo ritrovato al meglio un nostro atleta di punta come Matteo Berrettini. Torniamo da Parigi - prosegue - con tanta soddisfazione ed entusiasmo che ci serve per affrontare tutte le problematiche che ci sono e che aumentano ogni volta che si vince. Lo sforzo dei nostri giocatori in campo è conclamato e indubitabile, e deve essere supportato da uno sforzo altrettanto importante che noi dirigenti dobbiamo fare per continuare a far crescere il nostro sport".