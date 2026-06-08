Cobolli, lo sfogo di Binaghi: "Zverev ha vinto su due crampi"

"Zverev ha vinto sui due crampi che sono venuti a Cobolli, senza quelli saremmo ancora in campo con Cobolli che avrebbe qualche chance in più". Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi, intervenuto a La Politica nel pallone, il programma di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento. Il numero 1 della federazione ha poi aggiunto: "Flavio ha servito molto male, ha messo una prima palla su sei. Ma non credo che quello possa aver inciso, anche perché ha prolungato lo sforzo anche all'avversario, trasformarla in una gara di corsa ci avrebbe aiutato".
E ancora: "Oggi abbiamo un nuovo top ten, abbiamo recuperato e rilanciato un altro giovane come Matteo Arnaldi, e abbiamo ritrovato al meglio un nostro atleta di punta come Matteo Berrettini. Torniamo da Parigi - prosegue - con tanta soddisfazione ed entusiasmo che ci serve per affrontare tutte le problematiche che ci sono e che aumentano ogni volta che si vince. Lo sforzo dei nostri giocatori in campo è conclamato e indubitabile, e deve essere supportato da uno sforzo altrettanto importante che noi dirigenti dobbiamo fare per continuare a far crescere il nostro sport".
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Binaghi ha anche smentito le voci secondo cui Jannik Sinner non avrebbe voluto giocare gli Internazionali di Roma. "È la più grande fesseria del mondo. Jannik non ha mai messo in dubbio per un solo secondo di giocare a Roma. Il fatto - spiega - che abbia giocato e vinto con un grande sforzo fisico è un atto di amore nei confronti dell'Italia e del nostro movimento. Quanto successo a Parigi conferma quello che dico". Sul malore accusato dal numero 1 del mondo al Roland Garros ha spiegato: "Aveva vinto e giocato troppo, quindi se non fosse successo quel giovedì sarebbe successo qualche giorno più tardi".
Infine, ha evidenziato il grande successo della vendita dei biglietti per le Atp Finals 2026: "Come biglietteria siamo in crescita del 20% su base annua, rispetto al record dello scorso anno. È una cosa bestiale, ingestibile, incontrollabile. Meno male che abbiamo realizzato quel migliaio di posti in più per ogni sessione, che vuol dire 15mila posti in più per gli appassionati"