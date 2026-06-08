Jannik Sinner, "microbioma intestinale": i rumors sul male che affonda il campione

Una giornata di accertamenti medici, una visita programmata per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano: il ragazzo di San Candido vuole andare a fondo, comprendere la radice del malore che lo ha colpito al Roland Garros, ultimo "crac" di una serie che ormai si è fatta lunga. E su quel che colpisce il numero 1 al mondo ecco piovere la teoria di Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa), che ha detto la sua interpellato dalla AdnKronos Salute.

Sinner ha lasciato il San Raffaele nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno. Ad accompagnarlo il professor Alberto Zangrillo. Il tennista azzurro, in abbigliamento sportivo e con ancora visibile sul braccio il segno della flebo, non ha rilasciato commenti, rivolgendosi ai cronisti con un semplice "ciao" prima di allontanarsi. L'iter diagnostico, secondo quanto trapela, potrebbe proseguire anche nella giornata di domani, martedì 9 giugno..