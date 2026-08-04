Jannik Sinner in Ferrari a Montecarlo? I rosiconi lo coprono di insulti

Jannik Sinner al volante di una Ferrari e, puntualmente, i social si dividono. Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae il numero uno del tennis mondiale mentre percorre le strade di Montecarlo alla guida di una Ferrari 812 Competizione giallo-nera. Le immagini hanno fatto il giro del web, ma oltre agli apprezzamenti per il gioiello di Maranello sono arrivati anche i soliti attacchi. Su X sono ricomparsi commenti polemici legati alla residenza del campione azzurro nel Principato: c'è chi scrive "Il tuo omaggio all'Italia è la Ferrari?" e chi torna sulla questione fiscale con frasi come "La Ferrari sì, le tasse a Montecarlo". O un altro che aggiunge: “"Omaggio all’Italia, che lavora, fatica e paga le tasse e la benzina in Italia” e chi ci scherza su: “E io che pensavo girasse con un Pandino”.

Critiche che insomma, ciclicamente, accompagnano Sinner ogni volta che la sua vita privata finisce sotto i riflettori. L'auto ripresa nel video, condiviso dal profilo Instagram Monaco_luxurystyle, è una Ferrari 812 Competizione, uno dei modelli più esclusivi della casa di Maranello. Ne sono stati prodotti appena 999 esemplari e il prezzo di listino era di circa 499 mila euro. Essendo ormai esaurita da tempo, la vettura è diventata un oggetto da collezione e il suo valore sul mercato è cresciuto sensibilmente. Non è però noto quanto abbia speso Sinner per acquistarla.