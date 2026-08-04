Jannik Sinner in Ferrari a Montecarlo? I rosiconi lo coprono di insulti

Jannik Sinner al volante di una Ferrari e, puntualmente, i social si dividono. Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae il numero uno del tennis mondiale mentre percorre le strade di Montecarlo alla guida di una Ferrari 812 Competizione giallo-nera. Le immagini hanno fatto il giro del web, ma oltre agli apprezzamenti per il gioiello di Maranello sono arrivati anche i soliti attacchi. Su X sono ricomparsi commenti polemici legati alla residenza del campione azzurro nel Principato: c'è chi scrive "Il tuo omaggio all'Italia è la Ferrari?" e chi torna sulla questione fiscale con frasi come "La Ferrari sì, le tasse a Montecarlo". O un altro che aggiunge: “"Omaggio all’Italia, che lavora, fatica e paga le tasse e la benzina in Italia” e chi ci scherza su: “E io che pensavo girasse con un Pandino”.
Critiche che insomma, ciclicamente, accompagnano Sinner ogni volta che la sua vita privata finisce sotto i riflettori. L'auto ripresa nel video, condiviso dal profilo Instagram Monaco_luxurystyle, è una Ferrari 812 Competizione, uno dei modelli più esclusivi della casa di Maranello. Ne sono stati prodotti appena 999 esemplari e il prezzo di listino era di circa 499 mila euro. Essendo ormai esaurita da tempo, la vettura è diventata un oggetto da collezione e il suo valore sul mercato è cresciuto sensibilmente. Non è però noto quanto abbia speso Sinner per acquistarla.
Sinner, l'auto del numero 1 non è come le altre: il dettaglio sconvolgenteLa Ferrari scelta da Jannik Sinner racconta molto del suo carattere. Il modello scelto dal numero 1 del mondo - 812 Comp...
La passione del campione altoatesino per i motori non è certo una novità. Grande appassionato di Formula 1, negli ultimi anni ha stretto anche un rapporto di amicizia con Andrea Kimi Antonelli, uno dei talenti emergenti dell'automobilismo italiano, con il quale ha condiviso un giro in pista ad Abu Dhabi alla fine del 2025. Due anni fa, proprio per il suo interesse verso il Circus, Sinner era stato scelto anche come ambasciatore della Formula 1. Se le auto sportive fanno parte della sua quotidianità, diverso è infine il discorso per le moto. Dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, il numero uno del mondo aveva raccontato con ironia di aver fallito per quattro volte l'esame della patente motociclistica. Per gli spostamenti di tutti i giorni, infatti, utilizza spesso una Vespa rossa insieme alla fidanzata Laila Hasanovic.