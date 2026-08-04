L'Aria Che Tira, Sardone umilia Scotto e Pd: "Accogliamoli tutti? Cosa faccio notare"

"Il Ministro degli Esteri non conosce la geografia. Non conosce come funziona. Mette tutto nel frullatore e non si vergogna di parlare", attacca Scotto. Sardone replica con pacatezza: "Faccio semplicemente notare che la lettera per Ursula Von Der Leyen proposta dal governo italiano è sottoscritta da altri 22 paesi europei . Quindi che questo problema, magari non è un problema per Scotto, sia un problema per i paesi europei è fattuale".

E ancora: "Non è che quando ci sono i morti in mare a Lampedusa e Cutro è colpa del governo italiano e invece quando ci sono i morti in mare a Ceuta, in quel caso Sanchez la colpa non ce l'ha per nulla. La ricetta tanto cara alla sinistra dell''accogliamoli tutti', 'nessuno è straniero', 'frontiere aperte', evidentemente alla prova dei fatti non è attuale. Anzi, sono loro i primi a correre ai ripari. Poi l'Italia fa l'Italia e pensa ovviamente ai propri confini: pone il tema a livello europeo e decide di operare maggiori controlli alle frontiere. È una colpa? Non credo". Ineccepibile.

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