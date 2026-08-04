Sinner, ancora polemiche sul forfait a Montreal: "Fuori i soldi"

Il forfait di Jannik Sinner dal Masters 1000 di Montreal continua a far discutere. La scelta del numero uno del mondo di rinunciare al torneo canadese per gestire al meglio la condizione fisica in vista dello US Open ha acceso il dibattito, soprattutto all'estero, dove non sono mancate le critiche. C'è chi avrebbe voluto vedere l'azzurro inseguire un'impresa storica, provando a conquistare tutti i Masters 1000 della stagione, ma il suo staff ha preferito privilegiare la programmazione.

Dopo il trionfo di Wimbledon, Sinner si è concesso un periodo di riposo prima di tornare ad allenarsi. Il rientro è previsto a Cincinnati, ultimo appuntamento di prestigio prima di Flushing Meadows, considerato il vero obiettivo di questa parte di stagione. L'assenza del campione altoatesino, unita a quelle di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, ha però riaperto il tema della collocazione del torneo canadese nel calendario. Secondo l'ex tennista britannico Mark Petchey, il problema non riguarda l'intero circuito, ma esclusivamente Montreal, che arriva in un momento troppo delicato della stagione. "Da anni i migliori giocatori scelgono di preservarsi prima dello US Open. È una questione di calendario, non del formato dei Masters 1000", ha spiegato nel podcast The Big T.