Milan, spunta Domenico Teti: il nome che lascia di sasso i tifosi

In un Milan che sempre più brancola nel buio, spunta un nuovo nome per il ruolo di direttore sportivo. Un nome che, probabilmente, lascia perplessi i tifosi. Nella lista dei candidati valutati dalla dirigenza rossonera sarebbe infatti finito anche Domenico Teti, dirigente con una lunga esperienza maturata tra Italia ed estero.

Classe 1976, Teti ha iniziato il proprio percorso nel calcio professionistico all'Hellas Verona, occupandosi del settore giovanile. Successivamente ha iniziato un cammino internazionale che lo ha portato in Svizzera, al Lugano, dove ha ricoperto l'incarico di direttore sportivo.