Mondiali 2026, Galarza scippa l'orologio all'arbitro: scene mai viste

Stupore in mondovisione. Siamo ai Mondiali di calcio 2026, la partita è tra Turchia ed Uruguay. E il mondo osserva un gesto inspiegabile: un giocatore, a ridosso del termine del primo tempo, "ruba" l'orologio all'arbitro. Una scena surreale, destinata a diventare virale nel giro di pochi minuti e a far discutere tifosi, commentatori e addetti ai lavori.
A fotografare lo stupore è stato Patrick Ittrich, ex arbitro tedesco oggi opinionista televisivo: "Ma che cosa gli passa per la testa? Seriamente". Il riferimento è a Matias Galarza, protagonista di un episodio senza precedenti.
L'azione si sviluppa nei minuti che precedono il recupero del primo tempo. Il Paraguay è avanti 1-0 grazie alla rete realizzata proprio da Galarza dopo appena due minuti di gioco, mentre la Turchia spinge con forza alla ricerca del pareggio. Dopo un contrasto, un calciatore paraguaiano finisce a terra e si accende una discussione tra i giocatori delle due squadre. I turchi protestano, accusando gli avversari di perdere tempo.
Nel tentativo di riportare la calma, l'arbitro salvadoregno Ivan Barton interviene tra i giocatori che si affrontano a brutto muso. E in quei momenti concitati, però, dal suo polso cade l'orologio usato per la gestione della gara. È qui che avviene l'incredibile: Galarza si accorge di quanto accaduto, e raccoglie con assoluta naturalezza l'orologio, dunque se lo infila al polso.
Il tutto mentre a pochi passi continuava il confronto acceso tra i calciatori e il direttore di gara. Solo successivamente, quando la tensione si abbassa, il centrocampista dell'Atlanta United ha restituito l'orologio a Barton. Nessuna protesta, nessun richiamo e soprattutto nessuna sanzione.
Un dettaglio non secondario: Galarza era già stato ammonito al 4'. Un eventuale secondo giallo avrebbe quindi significato espulsione. L'arbitro, però, ha scelto di lasciar correre, chiudendo la vicenda senza provvedimenti disciplinari.
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin saatini çalmış!— 23 DERECE (@yirmiucderece) June 20, 2026
Paraguaylı futbolcu Matias Galarza, maçın 45. dakikasında hakemin düşen saatini çaldı.
Saati yerden alıp kendi koluna takan futbolcunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
FIFA'nın bu centilmenlik dışı… pic.twitter.com/xRdFffzQjc