Jannik Sinner, la domanda lo travolge: "Stai mentendo"

Dopo i problemi del Roland Garros, Jannik Sinner è tornato in campo e lo ha fatto senza particolari problemi. Nel Giorgio Armani Classic, una delle esibizioni che precedono Wimbledon, il numero uno del mondo ha battuto Cameron Norrie con un netto 6-3 6-3, in una partita utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e prendere confidenza con l'erba londinese. L'azzurro è apparso sciolto, efficace al servizio e anche piuttosto aggressivo. Un aspetto che non è sfuggito a chi lo stava intervistando a bordo campo dopo il match e che ha dato vita a un siparietto tanto breve quanto curioso.

Prima, però, Sinner ha parlato delle sensazioni provate all'Hurlingham Club, dove non aveva mai giocato: "È molto bello essere qui — le sue parole — Fa molto caldo in questi giorni e ringrazio tutti quelli che sono venuti qui a vederci. Non ero mai stato qui, devo dire che mi piace molto il posto e mi piace l'atmosfera. Sarà anche stato un match di esibizione, ma è servito, perché serve tutto per prepararsi a un torneo così importante”.

“What were you trying out?”



“I don’t know”



“Are you lying?”



The nervous laugh pic.twitter.com/1EGYEXVrGG — janniksin archive (@sinnervideos) June 24, 2026

Poi la domanda sul suo tennis. L'impressione, osservandolo, era che stesse provando qualcosa di diverso rispetto al solito: "Stai provando qualcosa?", gli è stato chiesto. "Non lo so", la risposta di Sinner. A quel punto è arrivata la battuta che lo ha messo leggermente in imbarazzo: "Stai mentendo". Jannik ha sorriso, senza raccogliere troppo la provocazione, e ha tirato dritto. Del resto il focus è tutto su Wimbledon, ormai alle porte: ”Cercherò di essere più in forma la settimana prossima. Da una settimana mi sto allenando sull'erba. Tutte le situazioni che sto vivendo sono utili in vista delle partite serie, delle partite ufficiali".

Inevitabile anche un riferimento al successo dello scorso anno, quando riuscì a conquistare il torneo più prestigioso del mondo: "Pensare a quanto accaduto l'anno scorso è molto bello, quanto successo un anno fa è stato meraviglioso. Ma ora parliamo di un altro torneo, di altre difficoltà e spero ci sia un epilogo simile. Questo di Wimbledon è il torneo più speciale che esista ed è splendido giocare sul Center Court”. Intanto Sinner è tornato, l’obiettivo Slam inglese è stato messo nel mirino.