Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Jannik Sinner, la domanda lo travolge: "Stai mentendo"

di Lorenzo Pastugliagiovedì 25 giugno 2026
Jannik Sinner, la domanda lo travolge: "Stai mentendo"

2' di lettura

Dopo i problemi del Roland Garros, Jannik Sinner è tornato in campo e lo ha fatto senza particolari problemi. Nel Giorgio Armani Classic, una delle esibizioni che precedono Wimbledon, il numero uno del mondo ha battuto Cameron Norrie con un netto 6-3 6-3, in una partita utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e prendere confidenza con l'erba londinese. L'azzurro è apparso sciolto, efficace al servizio e anche piuttosto aggressivo. Un aspetto che non è sfuggito a chi lo stava intervistando a bordo campo dopo il match e che ha dato vita a un siparietto tanto breve quanto curioso.

Prima, però, Sinner ha parlato delle sensazioni provate all'Hurlingham Club, dove non aveva mai giocato: "È molto bello essere qui — le sue parole — Fa molto caldo in questi giorni e ringrazio tutti quelli che sono venuti qui a vederci. Non ero mai stato qui, devo dire che mi piace molto il posto e mi piace l'atmosfera. Sarà anche stato un match di esibizione, ma è servito, perché serve tutto per prepararsi a un torneo così importante”.

Poi la domanda sul suo tennis. L'impressione, osservandolo, era che stesse provando qualcosa di diverso rispetto al solito: "Stai provando qualcosa?", gli è stato chiesto. "Non lo so", la risposta di Sinner. A quel punto è arrivata la battuta che lo ha messo leggermente in imbarazzo: "Stai mentendo". Jannik ha sorriso, senza raccogliere troppo la provocazione, e ha tirato dritto. Del resto il focus è tutto su Wimbledon, ormai alle porte: ”Cercherò di essere più in forma la settimana prossima. Da una settimana mi sto allenando sull'erba. Tutte le situazioni che sto vivendo sono utili in vista delle partite serie, delle partite ufficiali".

Inevitabile anche un riferimento al successo dello scorso anno, quando riuscì a conquistare il torneo più prestigioso del mondo: "Pensare a quanto accaduto l'anno scorso è molto bello, quanto successo un anno fa è stato meraviglioso. Ma ora parliamo di un altro torneo, di altre difficoltà e spero ci sia un epilogo simile. Questo di Wimbledon è il torneo più speciale che esista ed è splendido giocare sul Center Court”. Intanto Sinner è tornato, l’obiettivo Slam inglese è stato messo nel mirino.

Jannik Sinner gioca a golf, risultati deprimenti: deriso in video

C’è Wimbledon, ok. E bisogna rifarsi dopo i malanni del Roland Garros, ok anche questo. In questo momento, ...
tag
jannik sinner

Vista Wimbledon Jannik Sinner gioca a golf, risultati deprimenti: deriso in video

La morsa del caldo Jannik Sinner, corpetto ghiacciato e sacco in testa: le foto dell'allenamento spaventano l'Italia

Il campione Jannik Sinner, orgoglio-Tricolore: "Fiero di essere italiano, questo Paese..."

ti potrebbero interessare

Milan, la classifica che fa impazzire i tifosi: pure il Frosinone lo umilia

Milan, la classifica che fa impazzire i tifosi: pure il Frosinone lo umilia

Redazione
Rafa Nadal, "sarebbe stato squalificato per doping": chi lo infanga

Rafa Nadal, "sarebbe stato squalificato per doping": chi lo infanga

Lorenzo Pastuglia
Stefanos Tsitsipas perde e impazzisce: "Cosa vuol dire punto valido?"

Stefanos Tsitsipas perde e impazzisce: "Cosa vuol dire punto valido?"

Lorenzo Pastuglia
Inter, dopo Palestra un'altra beffa? Chi piomba su Solet

Inter, dopo Palestra un'altra beffa? Chi piomba su Solet

Lorenzo Pastuglia