Ibrahimovic, rottura totale con il team di Fox Sports: "Non si sopportano"

Sulla tv americana, all'interno del team di Fox Sports, si è creata una frattura che appare ormai insanabile. Dopo giorni di prese in giro continue da parte di Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic nei confronti di Alexi Lalas, ex calciatore statunitense con un passato anche in Italia, al Padova, la situazione sembra essere ora fuori controllo. Ibra, in particolare, ha più volte sminuito le analisi di Lalas ostentando il proprio palmares. In un'altra occasione, poi, quando l'ex difensore era in collegamento da Seattle, lo svedese lo ha nuovamente attaccato. Ebbene, qualche giorno fa i due si sono ritrovati in studio e Lalas si è presentato pronto a dare battaglia.
Questa volta la scintilla è scoppiata quando Ibrahimovic, sempre con la sua stucchevole ironia, si è rivolto così alla conduttrice Rebecca Lowe, tirando anche in ballo il collega: "Rebecca, sembri vestita per un funerale. Alexi (Lalas) è vivo, non preoccuparti". Immediata la replica di Lalas: "Tu invece sembra che debba accogliere qualcuno a Fantasy Island". In studio tutti, compreso Tity Henry, scoppiano a ridere.
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Una risposta che è particolarmente piaciuta al pubblico da casa che si è schierato con Lalas: "Finalmente ha segnato un gol. Ha fatto centro, ma sfortunatamente Zlatan non ha mai visto il programma". C'è poi chi apprezza particolarmente questi continui scontri in diretta: "Chiunque abbia riunito questi commentatori per prendersi in giro in diretta è un genio. Date un aumento a quella persona", si legge sui social.
Intanto il Daily Mail rivela che "l’inimicizia tra i tre è diventata uno spettacolo televisivo imperdibile e, a volte, persino più divertente delle partite stesse. Zlatan e Alexi non vanno assolutamente d’accordo. Zlatan lo fa impazzire e Alexi non lo sopporta, ma rimane professionale e fa il suo lavoro. La tensione non si placherà presto. Allo stesso tempo, tutti hanno iniziato a sfruttare questo attrito perché, che piaccia o no, è molto divertente per la televisione".