Bonelli fa esplodere il campo largo: "Siamo irritati" , cosa può succedere

Dopo lo sfogo di Nicola Fratoianni, tocca ad Angelo Bonelli far saltare per aria il già fragile, per non dire inesistente, campo largo. "Noi di Avs siamo profondamente irritati da questa corsa alla leadership. Non ci permette di concentrarci sulla grande questione che abbiamo davanti a noi: costruire un programma per il Paese", spiega in un'intervista al Corriere della Sera. "E peraltro - aggiunge - questa contesa rende insofferente il nostro elettorato che ci chiede di trovare una sintesi sui temi. Non può guardarci litigare sui nomi. Ho grande stima e riconosco autorevolezza e generosità sia a Conte sia a Schlein. Diciamo che dovremmo tutti manifestare la nostra capacità di essere generosi e responsabili. E per farlo non si parte dalla sfida per la leadership. Si parte dal programma".

"L'invito che noi di Avs rivolgiamo è - prosegue Bonelli -: basta con la polemica sulla leadership, cerchiamo un'intesa politica. Io penso che ognuno, ritenendo di poter puntare a guidare il governo del Paese, legittimamente spinga in questo senso. Se per spuntarla sull'altro si introducono elementi che rischiano di lacerare l'alleanza, però, si fa un serio danno. Fissiamo il perimetro programmatico, che è la priorità. Sulla base di esso individueremo il candidato".

"Serve un tavolo politico per capire se ci sono le condizioni per un'intesa. Un tavolo che definisca le priorità e fissi anche le regole con cui individuare il candidato o la candidata premier. Se il tavolo stabilirà che servono le primarie, si facciano. Ma non sarà una passeggiata, soprattutto se ognuno cercherà di delegittimare il competitor a pochi mesi dalle elezioni" conclude il leader di Avs.