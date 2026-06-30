Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano

Alessandro Bastoni indagato. Il difensore dell'Inter è indagato dalla procura di Milano con l'ipotesi di prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di eventi "Ma.De. Milano" che organizzava serate destinate soprattutto per calciatori di serie A con la presenza di giovani ragazze. Al difensore nerazzurro di 27 anni - come anticipato dall'edizione online di Repubblica e confermato all'AGI - la Guardia di Finanza di Milano ha notificato un avviso di garanzia.

Per i pm Rosaria Stagnaro e l'aggiunta Bruna Albertini la società di eventi di Cinisello Balsamo avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi. Nell'ambito dell'inchiesta sul giro di escort e calciatori sono stati convocati nei giorni scorsi come testimoni i giocatori Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. I tre non sono indagati, la loro convocazione è finalizzata a una ricostruzione dei fatti.

Bastoni sarà interrogato nei prossimi giorni dalla guardia di finanza coordinata dalla procuratrice aggiunta di Milano. Ad aprile l'indagine aveva già portato a eseguire 4 misure cautelari degli arresti domiciliari per associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti degli organizzatori delle "serate" che si occupavano degli "spostamenti delle ragazze" e degli aspetti "economico-finanziari", come la gestione degli "introiti", ed eseguendo i "pagamenti" alle escort per le "prestazioni" di natura sessuale.

La procura ipotizza, secondo quanto riferito da fonti qualificate all'Agi, che il difensore abbia avuto un incontro intimo con una ragazza di 17 anni nel giugno del 2020. La giovane però ha smentito agli inquirenti di avere avuto un rapporto con l'indagato.