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Rafa Leao sgancia un siluro: "Forse sei tu che stai mentendo"

domenica 16 agosto 2026
Rafa Leao sgancia un siluro: "Forse sei tu che stai mentendo"

1' di lettura

Il futuro di Rafael Leao torna al centro delle discussioni in casa Milan. Nonostante l’attaccante portoghese non figuri tra i giocatori considerati in uscita da Ruben Amorim, nelle ultime settimane si sono intensificate le indiscrezioni su una possibile separazione tra il calciatore e il club rossonero.

Secondo le ricostruzioni circolate, il tecnico non sarebbe particolarmente soddisfatto dell’atteggiamento di Leao e lo considererebbe addirittura un’influenza negativa per lo spogliatoio. Una versione dei fatti che il diretto interessato ha deciso di contestare pubblicamente, intervenendo direttamente sui social per rispondere a una delle tante notizie sul suo futuro.

Leao ha replicato con una frase molto netta: "Forse sei tu perché stai mentendo", prendendo così le distanze dalle indiscrezioni che lo descrivono in rotta con Amorim e prossimo a lasciare Milano. Il portoghese, dunque, non sembra intenzionato a rimanere in silenzio di fronte alle voci sul suo conto. La sua presa di posizione rappresenta una smentita delle ricostruzioni relative a presunti problemi con l’allenatore e a un clima negativo all’interno dello spogliatoio.

Sul fronte mercato, però, il quadro resta aperto. Amorim è impegnato in una profonda riorganizzazione della rosa e avrebbe individuato diversi giocatori destinati a lasciare il progetto rossonero. Leao, almeno per ora, non sarebbe tra questi. La sua risposta potrebbe quindi contribuire a raffreddare le indiscrezioni su una rottura imminente, ma non esclude completamente eventuali scenari di mercato nelle prossime settimane. Il futuro dell’attaccante resta così uno dei temi più discussi dell’estate milanista.

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