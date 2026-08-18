Fratoianni, "e che sia chiaro": il delirio meteo contro Giorgia Meloni

Angelo Bonelli, il visionario, traccia la via. E il suo sodale Nicola Fratoianni, il pragmatico, la percorre di corsa entrando in territori obiettivamente incogniti. Sarà il caldo, o forse il semplice delirio politico: sta di fatto che i due leader di Alleanza Verdi e Sinistra nel giro di 24 ore hanno accusato il governo di Giorgia Meloni, di fatto, di essere responsabile delle ripetute ondate di afa che hanno travolto l'Italia in questa torrida estate.
Parte il verde Bonelli, lunedì pomeriggio: "Per rincorrere Vannacci, Giorgia Meloni ha aperto una crisi diplomatica nel cuore dell'Europa, ha chiuso Schengen con la Spagna e ora crea tensioni anche con la Germania. La presidente del Consiglio parla di tutto, alimenta false emergenze e costruisce nemici, ma evita accuratamente i veri problemi dell'Italia". E fin qui, si può dire, semplice "propaganda". Poi l'accelerazione improvvisa: "Tra questi c'è la crisi climatica: il caldo estremo sta colpendo duramente cittadini, lavoratori, agricoltura, turismo e sistema produttivo, provocando danni economici sempre più pesanti. Di fronte a questa emergenza reale, il governo continua a tacere e a smantellare le politiche ambientali. Meloni smetta di inseguire Vannacci e cominci a occuparsi del Paese".
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Oggi gli fa eco Fratoianni: "Ventidue miliardi: questo è il prezzo che paghiamo ogni anno per il caldo estremo figlio della crisi climatica, secondo le ultime inchieste. Come un'intera manovra di bilancio. Incendi che devastano il Paese, siccità che distrugge i raccolti e prosciuga i fiumi, come le maggiori spese per tenere accesi i condizionatori o la produttività di chi lavora che crolla alle alte temperature. Per non parlare delle migliaia di morti premature a causa delle ondate di calore: oltre 10mila in Europa solo durante l'ultima settimana di giugno", è il conto del deputato di Avs su Facebook. Che poi aggiunge: "E che sia chiaro: di questo passo la situazione non potrà fare altro che peggiorare. Per questo è sempre più urgente farla finita con climafreghisti e negazionisti, come chi ci governa. Servono subito - conclude Fratoianni - azioni per ridurre le nostre emissioni, mettere in sicurezza persone, attività e territorio dalla crisi climatica e fare in modo che non siano i più deboli a pagare. Perché giustizia sociale e giustizia climatica camminano insieme o non camminano. Ed è è quello che intendiamo far: proteggere i cittadini e cambiare la rotta per impedire il peggio".