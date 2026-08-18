Paolo Maldini, l'affondo di Filippo Galli: "Quando allenavo suo figlio..."

La vecchia amicizia resta, così come il comune milanismo, ma sul calcio italiano Paolo Maldini e Filippo Galli finiscono su posizioni molto distanti. L’ex capitano rossonero, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva puntato il dito anche contro il modo in cui vengono formati i giovani: "Tecnicamente siamo un Paese che non crea più giocatori di talento. Qualcosa non funziona a livello sistemico. I miei figli l’hanno visto nelle giovanili del Milan, si parla solo di tattica. Se un ragazzo ha talento, è un problema". Parole alle quali Galli, per anni responsabile del settore giovanile rossonero, ha deciso di rispondere con un intervento sul suo blog. Il tono è rispettoso, ma il contenuto molto netto: "Sono stato Responsabile del Settore Giovanile di AC Milan dal 2009 al 2018. Quelle affermazioni, dunque, mi riguardano direttamente", scrive Galli, rivendicando il lavoro svolto in quegli anni. Secondo l’ex difensore, l’impostazione era tutt’altro che centrata sulla tattica e sul risultato: "Costruimmo un approccio lontano dalla ricerca esasperata del risultato, fondato sull’idea di un calcio propositivo che ponesse ciascun ragazzo nelle condizioni di essere il principale protagonista del proprio percorso di formazione". E soprattutto, precisa, "nessuno ha mai vietato, a nessun giocatore di saltare l’uomo in : tutt’altro”.

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Il punto centrale della sua replica riguarda proprio il rapporto tra tecnica e tattica: "La tecnica risiede nella tattica", sostiene Galli, spiegando che è la lettura delle situazioni di gioco a permettere al calciatore di scegliere il gesto più efficace. Il vero problema, aggiunge, non sarebbe quindi il lavoro tattico in sé, ma il "tatticismo" che può prendere il sopravvento nei settori giovanili quando l’obiettivo diventa vincere subito. E qui arriva una delle frasi più dure: "Il problema della tecnica in Italia non è il muro ma, semmai, il cortile". Per Galli servirebbero soprattutto quelle migliaia di ore di gioco libero che un tempo si facevano per strada, nei parchi e nei cortili, prima ancora degli allenamenti organizzati. Un principio che, assicura, era presente anche nel vivaio rossonero: "Non abbiamo mai barattato la nostra idea di calcio formativo con il risultato immediato”.

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