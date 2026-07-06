Mondiali 2026, caso Balogun: dagli Usa clamoroso attacco all'Italia, "Pensate a Mussolini"

Gira e rigira, gli americani se la stanno prendendo troppo spesso con l'Italia. Il via lo ha dato Donald Trump con i suoi attacchi continui a Giorgia Meloni. Poi è intervenuto il Wall Street Journal, che ha sbeffeggiati gli italiani sostenendo che stanno trascorrendo la "peggiore estate di sempre". Ora si è fatto avanti anche un giornalista che - udite, udite - ha tirato in ballo Benito Mussolini. Il pretesto? Cercare una giustificazione alle grazie di Trump concessa all'attaccante degli Stati Uniti, che era stato squalificato e quindi non sarebbe stato arruolabile per il match contro il Belgio valevole per ottavi dei Mondiali.

"Se non avevate problemi con Benito Mussolini che sceglieva personalmente gli arbitri e annullava gol perfettamente regolari della Spagna nei quarti di finale del Mondiale 1934 - il post pubblicato sui social da Zach Lowy -, ma all'improvviso avete un problema con il fatto che Folarin Balogun sia stato reso disponibile (per la prossima partita, ndr)… per favore sedetevi. State mostrando il vostro privilegio".

If you didn’t have an issue with Benito Mussolini handpicking referees and disallowing perfectly legitimate Spain goals in the 1934 World Cup quarterfinal, but suddenly have an issue with Folarin Balogun being made available…please sit down. Your privilege is showing. — Zach Lowy (@ZachLowy) July 5, 2026

E ancora: "Da tifoso degli Stati Uniti, sono favorevole alla decisione. Da sostenitore della neutralità della FIFA rispetto alle influenze governative, non sono favorevole. Quello non sarebbe dovuto essere un cartellino rosso. Ma ribaltare la decisione solo a causa del rapporto di Trump con Infantino apre un vero vespaio".