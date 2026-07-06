Wimbledon, Jasmine Paolini vola ai quarti: rossa d'imbarazzo, "non pensare a lui in tribuna..."

Una grande Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del torneo di Wimbledon per la seconda volta in carriera (la prima nel 2024). Al Centre Court la numero 17 del ranking Wta ha sconfitto in tre set, 6-4, 4-6, 6-3, la filippina Alexandra Eala (numero 32), che a sorpresa aveva eliminato, sabato scorso, la polacca Iga Swiatek (3 Wta). Nel prossimo turno la tennista azzurra affronterà l'ucraina Marta Kostyuk (13 Wta).

"Tornare a giocare i quarti a Wimbledon è una grande sensazione. Mi sono sentita fortunata di poter giocare sul Centrale e grazie al mio idolo, Roger Federer, di essere qua. Mi sono detta di stare concentrata e di non pensare che lui fosse qui a vedere la mia partita", ha scherzato la toscana, mentre il mitico Roger la ascoltava e sorrideva in tribuna.

"Per me finora è stato un anno duro. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo lavorato con il team che mi ha aiutato tanto - ha detto ancora l'azzurra -. Match dopo match mi sento meglio, penso di essere sulla strada giusta. Ora devo pensare positivo, divertirmi e amare il mio tennis", ha concluso.

"L'anno è stato duro", ha ammesso ancora Paolini. "Ci sono stati momenti difficili, però abbiamo continuato a lavorare con il nostro team che mi ha aiutato tanto. Match dopo match mi sento meglio, ora penso di essere finalmente sulla strada giusta, adesso è importante rimanere positivi". Tornando sullo 0-6 nella partita d'esordio del torneo, Paolini ha spiegato: "Avevo giocato pochissimi match nelle ultime settimane, dopo quel set mi sono detta 'ok, non può andar peggio di così'. Sono rimasta lì', gioco dopo gioco, il servizio mi ha un po' aiutato. L'erba è una superficie strana, magari la puoi odiare ma quando la conosci e giochi bene vuoi tornarci. Ora spero di poter fare un altro buon match".