Milan, Amorim è in città e le prime parole fanno già discutere: chi finisce nel mirino

Le parole che hanno colpito di più sono state proprio quelle sul suo recente passato In Inghilterra. "Dopo l'ultima volta mi ero detto di scegliere sfide meno impegnative , e invece eccomi qui: questa è una sfida ancora più grande ", ha dichiarato Amorim, sottolineando come la panchina del Milan rappresenti un banco di prova persino superiore a quello vissuto a Manchester. Un'affermazione destinata a far discutere, soprattutto tra i tifosi dei Red Devils .

Inizia ufficialmente oggi - 6 luglio 2026 - l'avventura rossonera di Ruben Amorim . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese è atterrato a Linate poco prima delle 14 con il sorriso. L'ex allenatore del Manchester United ha trasmesso entusiasmo , ambizione e la consapevolezza di trovarsi davanti a una delle sfide più importanti della sua carriera.

Il nuovo allenatore rossonero non ha nascosto l'emozione: "È un onore essere l'allenatore del Milan. È un club speciale per me". Ma soprattutto ha fissato subito l'obiettivo: "Non puoi venire al Milan senza la mentalità di vincere. C'è tanto lavoro da fare, ma chi allena il Milan deve giocare per vincere".

Nei prossimi giorni Amorim visiterà Casa Milan, San Siro e Milanello, dove inizierà a prendere confidenza con quella che sarà la sua nuova casa fino al 2029. Il raduno della squadra è fissato per la prossima settimana, ma il tecnico è già pienamente operativo. A differenza dei suoi predecessori, infatti, avrà un ruolo molto più attivo anche nelle scelte di mercato e nei processi decisionali del club.