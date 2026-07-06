Wimbledon, è un Cobolli gigante: tritura De Minaur e vola ai quarti

Un 2025 magico, quello di Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 10 al mondo e 9 del seeding, accede ai quarti di finale di Wimbledon supera l'australiano Alex De Minaur (numero 6 del ranking Atp e testa di serie numero 5) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco.

Al prossimo turno, il classe 2002 se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov (che ha eliminato l'altro azzurro Matteo Berrettini) e il britannico Arthur Fery. Un mese fa Cobolli era arrivato in finale al Roland Garros, la prima in carriera in una prova dello Slam. A Wimbledon è al secondo quarto di finale consecutivo, mentre nella classifica "live" 2026 è saldamente al quarto posto, con un piede alle Atp Finals di Torino di dicembre. E soprattutto, sta maturando una convinzione e una sicurezza nei propri mezzi fino a qui mai raggiunta, come conferma l'affermazione netta e convincente, anche nei momenti più difficili, su un giocatore di alto livello (anche se senza picchi straordinari) come De Minaur.

"Mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in tre set. È importante avere energie per il prossimo turno - le parole di Cobolli subito dopo la fine del match e il saluto all'All England Club di Londra -. Quest'anno è caldissimo, quindi grazie anche al pubblico per essere venuto. Sono orgoglioso di me stesso". "De Minaur? C'è molto rispetto tra di noi. Mi piace come persona e come giocatore, ma non mi piace giocare contro di lui", conclude scherzando.



