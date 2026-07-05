Inter, mercato bloccato dai paletti: così il Como può fregarla di nuovo

Il Milan sembra aver risolto le lotte interne alla dirigenza. Ora decide Cardinale e si vede nella velocità delle trattative: dopo Gonçalo Ramos (25 anni) dal Psg, è ormai quasi fatta anche per Gila (25) dalla Lazio per 25 milioni più 5 di bonus, ricordando che il Real Madrid si era assicurato il 50% della rivendita.

Il Milan sta forzando la spesa senza lesinare troppo sui prezzi, così ha chiuso rapidamente due prime scelte in ruoli chiave per Amorim. Ora manca un altro centrale di spessore (il sogno resta Van Dijk, 34, che da Liverpool stanno mettendo in discussione), mentre centrocampo e attacco dipenderanno dalle scelte di Modric e dalle eventuali offerte per Leao e Pulisic.

Nell’Inter, al contrario, sembra che la proprietà sia lenta a fornire risposte a una dirigenza che cerca di muoversi velocemente per anticipare la concorrenza sugli obiettivi principali. Su Chalobah (26) infatti spinge forte il Como che sta preparando l’offerta da 30 milioni più 5 di bonus che soddisferebbe il Chelsea. L’Inter è forte della preferenza del difensore inglese e nel frattempo sta cercando di spingere per Khalaili (21), non senza difficoltà considerando che l’agente viene raccontato come “particolare” e che non sono stati utilizzati intermediari. La proposta verbale da 25 milioni all’Union Saint-Gilloise c’è stata, ora si sta valutando se imbastire la trattativa ufficiale. Provedel (32), invece, dovrebbe essere annunciato in settimana: 3 milioni alla Lazio. Occhio alla situazione-Mancini (30), il cui rinnovo con la Roma sembra incontrare difficoltà, mentre procedono più spediti quelli di Dybala, Celik e Pellegrini.

La Juventus intanto imbastisce affari con le ex di Ottolini e Carnevali, ovvero Genoa da cui è arrivato Ekhator e Sassuolo, con cui si sta chiudendo per il 23enne Muharemovic (32 milioni la valutazione, da dividere a metà per la Juve). C’è chi sostiene sia un limite, invece una mossa furba per semplificare il mercato complicato dalle zavorre di Comolli. Il Bayern prepara l’offerta da almeno 30 milioni per Bremer (29) che potrebbe sbloccare gli arrivi di Kolo Muani (27) e Goretzka (31) o Kessié (29), ma non è da escludere uno scambio con Kim (29). Per la porta risale Vicario (29) mentre Suzuki (23) del Parma, a cui piace Miretti, potrebbe essere l’alternativa.

Il Napoli, annunciato Allegri, è in posizione d’attesa. Perde Gila perché ha Rrahmani, Buongiorno, Beukema, Marin e Marianucci per due posti, dato che il nuovo modulo sarà il 4-3-3. La rosa conta oltre 35 giocatori, almeno 7-8 devono essere ceduti, e questa è l’eredità dell’esuberanza richiesta da Conte sul mercato.

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