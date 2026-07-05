Juventus, la soffiata di Galliani su Carnevali: "Era qui, ma non posso dirvi..."

La Juventus è in ritardo. E la colpa non è di Giovanni Carnevali, che è arrivato alla Continassa da appena una ventina di giorni. La Vecchia Signora aveva promesso a Luciano Spalletti di accontentare alcuni suoi desideri in vista della prossima stagione. Su tutti l'attaccante e il portiere, dopo i disastri combinati da Openda, David e Michele Di Gregorio.

Eppure i bianconeri non hanno ancora affondato il colpo per Kolo Muani, che rischia di essere ancora una volta la telenovela dell'estate juventina. Discorso diverso per la porta: lì forse la Vecchia Signora è proprio in alto mare. Tante idee, ma pochi fatti. Piacciono il Dibu Martinez - che però ha dei costi proibitivi - e Guglielmo Vicario. Ma forse il nuovo Ad bianconero ha in serbo un colpo a sorpresa.