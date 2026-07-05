Juventus, la soffiata di Galliani su Carnevali: "Era qui, ma non posso dirvi..."

La Juventus è in ritardo. E la colpa non è di Giovanni Carnevali, che è arrivato alla Continassa da appena una ventina di giorni. La Vecchia Signora aveva promesso a Luciano Spalletti di accontentare alcuni suoi desideri in vista della prossima stagione. Su tutti l'attaccante e il portiere, dopo i disastri combinati da Openda, David e Michele Di Gregorio.
Eppure i bianconeri non hanno ancora affondato il colpo per Kolo Muani, che rischia di essere ancora una volta la telenovela dell'estate juventina. Discorso diverso per la porta: lì forse la Vecchia Signora è proprio in alto mare. Tante idee, ma pochi fatti. Piacciono il Dibu Martinez - che però ha dei costi proibitivi - e Guglielmo Vicario. Ma forse il nuovo Ad bianconero ha in serbo un colpo a sorpresa.
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A spoilerare le prossime mosse di Carnevali ci ha pensato Adriano Galliani. I due sono molto amici e si incontrano spesso a Forte dei Marmi, nota località balneare italiana ma anche meta d'eccezione per gli affari di mercato. "L’ho chiamato poco fa e mi ha detto che alla fine non è potuto venire perché era qui in giro a Forte dei Marmi a far mercato. Ma non posso dirvi per quale giocatore…", ha rivelato l'ex ad del Milan.