Sinner, l'ordine al suo staff: cosa non devono mai indossare in partita

La scaramanzia, anche per un numero uno del mondo, ha il suo peso. Alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic, Jannik Sinner ha svelato un curioso retroscena che riguarda il suo team: c'è un solo accessorio che non vuole vedere in tribuna durante le sue partite, il cappellino bianco. Motivo? Le statistiche, a suo dire, parlano chiaro. L'episodio è emerso al termine della conferenza stampa successiva alla vittoria nei quarti contro Jan-Lennard Struff.

Quando ormai il campione altoatesino stava lasciando la sala, un giornalista gli ha chiesto chi decidesse l'abbigliamento coordinato del suo staff, spesso vestito con gli stessi colori durante i match. "Devi chiedere al mio team. Non sono io”, ha risposto inizialmente Sinner. Poi, davanti a un'ulteriore domanda, ha ammesso di avere una sola richiesta ben precisa: "No, non me ne occupo io — ha aggiunto — L'unico colore che non mi piace è il cappellino bianco, per un motivo ben preciso, abbiamo una percentuale di vittorie non buona quando indossano un cappellino bianco, ma per il resto scelgono loro".