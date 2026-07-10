L'Argentina prende gol, "arriva la telefonatina": bufera sulla radiocronaca Rai

Una telecronaca accesa, fin troppo. Durante la radiocronaca dell'ottavo di finale del Mondiale tra Argentina ed Egitto, i commenti di Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati hanno fatto discutere per i toni usati nei confronti dell'arbitraggio e per le allusioni a un presunto favore nei confronti della nazionale di Lionel Messi.

La partita, vinta dall'Argentina per 3-2 dopo una clamorosa rimonta dallo 0-2, è stata segnata dalle polemiche per un gol annullato agli egiziani sull'1-0 dopo una lunga revisione del Var. La Federcalcio egiziana ha anche presentato un reclamo ufficiale nei confronti dell'arbitro François Letexier.

In diretta su Radio Rai, Bisantis ha contestato fin da subito la decisione. Guardando il replay ha commentato: "A me è parso tutto regolarissimo, sinceramente — ha detto — Però l'arbitro sta controllando probabilmente una spinta ai danni, no, ma mi sa che cade assolutamente da solo Lisandro Martinez. Spero che non venga annullato questo gol, non ovviamente perché faccio il tifo per l'Egitto, assolutamente no, ma perché mi sembra che sia tutto regolarissimo”.

Sulla stessa linea Fulvio Collovati, che ha rincarato la dose: "Se annulla questo gol è l'anticalcio, consentimi di dire che è l'anticalcio". Dopo la decisione del direttore di gara di cancellare la rete, l'ex campione del mondo ha aggiunto: "Io non l'accetto, si è buttato. Questo gol annullato mette ombra su questo Mondiale". Bisantis ha chiuso quel momento con un eloquente: "No, non ci siamo proprio".

Le frasi più discusse sono però arrivate poco dopo. Quando Ziko ha firmato il raddoppio dell'Egitto con un gol questa volta inattaccabile, il radiocronista si è lasciato trasportare dall'entusiasmo: "E annullalo adesso questo, annullalo! Vediamo se arriva qualche telefonatina". Un'espressione interpretata da molti come un riferimento alle ricorrenti teorie complottiste su presunti favori della Fifa all’Argentina. Pochi minuti più tardi, lo stesso Bisantis ha cercato di ridimensionare i toni: "Io a volte mi lascio prendere, perché essendo un appassionato di calcio e avendo praticamente dentro il senso della giustizia, secondo me quel gol di Ziko non andava annullato — ha concluso — E allora Ziko se l'è andato a prendere questo gol, che è assolutamente lineare". Una precisazione che, però, non è bastata a spegnere il dibattito nato attorno alla telecronaca.