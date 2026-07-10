Juventus, Yildiz e l'ipotesi operazione: terrore alla Continassa

Le vacanze sono iniziate, ma il pensiero di Kenan Yildiz resta rivolto soprattutto al suo ginocchio. Dopo l'eliminazione della Turchia dal Mondiale, il talento turco ha fatto ritorno a Ratisbona, la città tedesca dove è cresciuto, per concedersi qualche giorno di riposo insieme ad amici e familiari.

Dietro il relax, però, c'è una situazione fisica che continua a essere monitorata con attenzione. La tendinopatia rotulea che lo accompagna da tempo non è infatti ancora completamente superata e ha inciso anche sul rendimento nelle ultime settimane della stagione. Per questo motivo il programma dell'attaccante prevede riposo e terapie, evitando qualsiasi carico eccessivo in vista della ripresa.

Appena rientrato dagli Stati Uniti, Yildiz ha proseguito il percorso riabilitativo già impostato dallo staff medico. Al suo ritorno alla Continassa, previsto intorno al 20 luglio, saranno effettuate nuove valutazioni per capire l'evoluzione del problema e stabilire il lavoro da seguire durante la preparazione estiva. Secondo Tuttosport, tra le ipotesi sul tavolo resta anche quella di un intervento chirurgico. Al momento non rappresenta la soluzione più probabile, ma non è stata esclusa. La decisione verrà presa nelle prossime settimane insieme allo staff sanitario e all'entourage del giocatore, con l'obiettivo di individuare la strada migliore per evitare che il fastidio continui a ripresentarsi durante la stagione.

Nel frattempo il numero 10 bianconero si gode qualche giorno di tranquillità. In Germania ha ritrovato anche l'amico Dean Huijsen, mentre sul fronte mercato non sembrano esserci novità. Nonostante il gradimento del Real Madrid e l'interesse manifestato negli ultimi mesi, la Juventus continua a considerarlo uno dei punti fermi del progetto tecnico. Il club punta infatti a costruire il futuro attorno al ventenne turco, reduce dal recente rinnovo di contratto. Prima di pensare al campo, però, c'è un ostacolo da superare: risolvere definitivamente il problema al ginocchio oppure gestirlo senza affrettare i tempi. Tra un paio di settimane il quadro sarà più chiaro e si capirà se Yildiz potrà essere a disposizione fin dall'inizio della nuova stagione oppure se servirà ancora un po' di pazienza.