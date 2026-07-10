Sinner-Djokovic è già polemica: l'orario alimenta i sospetti su Jannik

Jannik Sinner ancora al centro della polemica. L'ultima, suo malgrado, lo vede protagonista dopo l'annuncio a sorpresa del "cambio orario" della sfida contro Novak Djokovic a Wimbledon. I due scenderanno in campo dopo Alexander Zverev e Arthur Fery, che hanno avuto un giorno in meno di riposo. Quanto basta a scatenare le accuse contro il numero uno del mondo.

D'altronde nei tornei del grande slam vige da sempre una regola non scritta secondo cui a scendere per primi in campo per le semifinali siano i giocatori del lato di tabellone estratto per primo e che dunque hanno a disposizione un giorno in più di riposo per il penultimo atto. Una sorta di tradizione che però Wimbledon non rispetterà. Il motivo è legato al maggiore interesse suscitato dalla semifinale tra Sinner e Djokovic e dal conseguente desiderio delle televisioni che hanno comprato i diritti per trasmettere il torneo di poter mandare in onda il match quando ci saranno più spettatori possibili davanti allo schermo, ossia la sera.