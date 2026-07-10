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Sinner-Djokovic è già polemica: l'orario alimenta i sospetti su Jannik

venerdì 10 luglio 2026
Sinner-Djokovic è già polemica: l'orario alimenta i sospetti su Jannik

2' di lettura

Jannik Sinner ancora al centro della polemica. L'ultima, suo malgrado, lo vede protagonista dopo l'annuncio a sorpresa del "cambio orario" della sfida contro Novak Djokovic a Wimbledon. I due scenderanno in campo dopo Alexander Zverev e Arthur Fery, che hanno avuto un giorno in meno di riposo. Quanto basta a scatenare le accuse contro il numero uno del mondo. 

D'altronde nei tornei del grande slam vige da sempre una regola non scritta secondo cui a scendere per primi in campo per le semifinali siano i giocatori del lato di tabellone estratto per primo e che dunque hanno a disposizione un giorno in più di riposo per il penultimo atto. Una sorta di tradizione che però Wimbledon non rispetterà. Il motivo è legato al maggiore interesse suscitato dalla semifinale tra Sinner e Djokovic e dal conseguente desiderio delle televisioni che hanno comprato i diritti per trasmettere il torneo di poter mandare in onda il match quando ci saranno più spettatori possibili davanti allo schermo, ossia la sera.

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Eppure, secondo alcuni utenti tifosi di Djokovic questa decisione sarebbe stata presa per favorire Sinner. Su X infatti si leggono svariati messaggi di utenti che sostengono che la scelta degli organizzatori sia dovuta alla volontà di evitare a Jannik le ore più calde della giornata, dato che – visto che la semifinale tra Zverev e Fery inizierà alle 14:30 – non dovrebbe scendere in campo prima delle 17:30/18, ovvero quando le temperature invieranno a scendere. Il cambio di orario però potrebbe beneficiare anche Djokovic che a 39 anni fatica a recuperare sforzi fisici. 

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