Siamo campioni del mondo!

Grazie, Jannik. Per tante cose, non una sola. Per aver vinto, ovvio. Anzi, rivinto, ché da ieri rientri nella strettissima cerchia di coloro che hanno concesso il bis a Wimbledon, mica il torneo della parrocchia. E per come ci sei riuscito, ovvero giocando un torneo in crescita lenta e costante, con partite diventate più solide strada facendo e rispedendo al mittente i mugugni dei soliti infedeli che «non è lui», «fa fatica», «si salva solo grazie al servizio», «così non andrà lontano» ma poi lontano ci è andato eccome, anzi lontanissimo. E ha vinto un altro slam, il quinto.

E nel 2026 ha perso solo tre partite di cui una per “cortocircuito fisico”. E ha scavato un solco nel ranking Atp tra lui e il resto del mondo. E nonostante tutto sa che basterà mezza partita giocata un filo sotto il suo livello per moltiplicare le speranze degli invidiosi, speranze che verranno puntualmente smorzate come deliziose e felpatissime palle corte.