Jannik Sinner, il clamoroso imprevisto a Wimbledon: fa spostare il presidente del Coni per la foto

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon, trionfando in finale contro Alexander Zverev in quattro set. Dopo aver perso il primo set, l’italiano ha dominato la partita, conquistando il suo secondo titolo ai Championships e il quinto Slam in carriera.La vittoria ha portato grande gioia in Italia. A Londra erano presenti rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

Dopo la premiazione sul campo, dove Sinner ha dedicato parole commoventi alla mamma Siglinde, è iniziato il rigido protocollo post-partita: interviste con la BBC e Sky Italia, incontro con i Principi William e Kate (con i figli) e momenti con il trofeo.