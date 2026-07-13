Jannik Sinner, il clamoroso imprevisto a Wimbledon: fa spostare il presidente del Coni per la foto

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon, trionfando in finale contro Alexander Zverev in quattro set. Dopo aver perso il primo set, l’italiano ha dominato la partita, conquistando il suo secondo titolo ai Championships e il quinto Slam in carriera.La vittoria ha portato grande gioia in Italia. A Londra erano presenti rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.
Dopo la premiazione sul campo, dove Sinner ha dedicato parole commoventi alla mamma Siglinde, è iniziato il rigido protocollo post-partita: interviste con la BBC e Sky Italia, incontro con i Principi William e Kate (con i figli) e momenti con il trofeo.
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Proprio durante il cerimoniale è avvenuta la gaffe di Buonfiglio. Il presidente del CONI ha incrociato Sinner nel momento sbagliato: mentre il campione stava effettuando la foto ufficiale di rito con tutto il suo staff (Cahill, Vagnozzi e il resto della squadra). Buonfiglio si è accomodato tra loro per salutare, ma Sinner gli ha fatto gentilmente capire di spostarsi perché quella era la foto dedicata esclusivamente al team. L’episodio è stato ripreso dalle immagini e ha fatto rapidamente il giro dei social. Nonostante il piccolo incidente, resta la grande festa per il bis di Sinner a Wimbledon, che consolida il suo dominio nel tennis mondiale.