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Filini di FdI scuote il centrodestra: "Ho solo una parola per loro, vigliacchi"

giovedì 16 luglio 2026
Filini di FdI scuote il centrodestra: "Ho solo una parola per loro, vigliacchi"

1' di lettura

Si alzano i toni nella maggioranza di centrodestra. E dopo la "caccia ai franchi tiratori" del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida martedì pomeriggio alla Camera dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, è un altro big di Fratelli d'Italia, il responsabile nazionale del programma Francesco Filini, a prendersela con parole pesantissime contro chi, nella coalizione, ha deciso di sabotare la legge elettorale che oggi alle 11.30 dovrebbe venire approvata. 

Intervistato da Repubblica, Filini non va per il sottile: "Per una persona che si nasconde dietro il voto segreto e non ha il coraggio di dire la sua contrarietà su un provvedimento vagliato dai partiti di maggioranza non trovo altre definizioni se non questa: un vigliacco".

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"Noi abbiamo sempre detto di voler terminare la legislatura... però è ovvio che bisogna essere uniti e compatti fino alla fine", osserva adombrando la carta estrema, quella della crisi di governo. Anche Ilario Lombardo, nel suo retroscena su la Stampa, avanza l'ipotesi della minaccia di Palazzo Chigi: se questa mattina alle 11.30 ci saranno altre (brutte) sorprese nel voto sull'impianto generale della riforma elettorale, allora sarà "crisi certa". Dalle sacre stanze romane, negli ultimi giorni, si è avanzata anche una data per il ritorno dalle urne: non quella di giugno 2027, come inizialmente ipotizzato (una manciata di settimane prima della scadenza naturale della legislatura, a settembre) ma prima. Per l'esattezza, come rivelato anche da un indiscreto di Libero, in primavera: l'11 aprile. Se voto anticipato dev'essere, non avrebbe senso temporeggiare.

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