Juve, uragano sul mercato: non solo Dibu, il secondo big nel mirino

La Juventus del nuovo corso dirigenziale (prima l’ad Carnevali e ora il direttore tecnico Massara) continua a lavorare sul mercato. Oltre alla ricerca di un attaccante, i bianconeri vogliono sistemare la difesa. Ieri c’è stato un incontro con i dirigenti dell’Udinese. Al centro dei discorsi Omar Solet, difensore dei friulani e ancora nei radar di Inter e Como. I bianconeri si sono informati sulle condizioni del possibile affare, legato naturalmente alla cessione di Bremer.

Sul brasiliano, valutato circa 50 milioni di euro, ci sono da tempo gli occhi del Bayern Monaco. Carnevali e Massara, hanno avuto un summit anche con Vlado Lemic, intermediario all’opera per portare Emiliano Martinez a Torino. Il numero uno dell’Aston Villa e dell’Argentina, dagli Usa ha allontanato ogni voce «penso solo al Mondiale», ma è tra i principali candidati per la successione di Di Gregorio al pari di Vicario e Carnesecchi. Senza dimenticare Suzuki del Parma, corteggiato anche in Premier League. Il problema principale resta la richiesta del club inglese che punta a incassare almeno di 15 milioni di euro.

L’Inter ha alzato l’offerta per Anan Khalaili, esterno destro dell’Union Saint Gilloise. Al club belga sono stati offerti 23 milioni di euro più bonus. La richiesta dell’Union è di 25 più bonus. La Fiorentina ha chiuso, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, per Radu Dragusin dal Tottenham Hotspur.

Dragusin in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed Fa Cup, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la Juventus ed un’Europa League con il Tottenham. Gianluca Gaetano è invce il primo colpo in entrata del calciomercato dell’Atalanta. Il centrocampista del Cagliari, classe 2000, arriva a Bergamo, richiesto come nuovo regista da 4-3-3 dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, per 12 milioni di base fissa più bonus a raggiungere i 15 totali. Entro domani le visite mediche e poi l’ufficialità. Il Torino e Duvan Zapata saranno insieme per almeno altre due stagioni. La società granata ha infatti annunciato il rinnovo fino al 2028. L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo del classe 2003 Unai Gomez dall’Athletic. Il giocatore che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Infine la Sampdoria ha chiuso l’acquisto di Lorenzo Insigne (un anno di contratto più eventuale rinnovo di un altro anno).