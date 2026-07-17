Mondiali 2026, Lautaro Martinez? Perché non è un gregario

Lautaro Martinez gioca da gregario ma è decisivo come un primo violino. Questa è la sua grandezza. La conoscono bene i tifosi dell’Inter che ne seguono quotidianamente le gesta, un po’ meno gli osservatori occasionali che lo definiscono “comprimario”, come se fosse una diminutio e non la condizione di ogni giocatore dell’Argentina di Messi. È infatti comprimario «l’attore che ha la parte più importante dopo quella del protagonista», quindi tutti a parte il Dieci. Ed è proprio questa precisa gerarchia il motivo per cui giocheranno la seconda finale consecutiva e potrebbero diventare la prima Nazionale in era moderna a vincere due Mondiali di fila (ci sono riuscite solo l’Italia nel 1934 e 1938 e il Brasile nel 1958 e 1962).

Forse intendevano dare del “gregario” a Lautaro, ma anche in questo caso sarebbe stato un complimento. L’essenza del capitano dell’Inter è esattamente questa: lavoro per la squadra abbinato al colpo vincente, al gol che ti porta in finale. Non è la prima volta che accade: nel 2024 ha consegnato la Coppa America all’Albiceleste nei tempi supplementari della finale contro la Colombia, ad esempio. I gol si pesano, e li abbiamo pesati. E si contano: sono 40 in 84 partite. Nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Nazionale argentina, Lautaro è al quarto posto. Quarto. In una Nazionale come l’Argentina. A 29 anni ancora da compiere (tra un mese). Davanti ha solo Aguero che ne conta 41, uno in più, in 101 presenze.