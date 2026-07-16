L'argentino festeggia? La vergogna di Bellingham: cosa non avete visto

La partita tra Inghilterra e Argentina, valida per le semifinali dei Mondiali 2026, si è conclusa con una forte tensione nel post-partita che ha coinvolto Jude Bellingham.Al termine della gara, mentre i giocatori argentini festeggiavano la vittoria, Bellingham si è avvicinato al centrocampista argentino Valentin Barco (21 anni) e gli ha sferrato uno schiaffo in pieno volto. Il gesto ha fatto degenerare la situazione, provocando un parapiglia con spintoni e duri scontri verbali tra i due gruppi di calciatori.

Per calmare gli animi sono dovuti intervenire i compagni di squadra. Il portiere Jordan Henderson si è frapposto fisicamente per proteggere Bellingham e placare la reazione degli argentini. Anche il compagno Morgan Rogers è stato coinvolto negli scontri.Nuovi video che mostrano chiaramente il gesto di Bellingham sono emersi nelle ore successive, aggravando la posizione del giocatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal Sun, la Fifa sta esaminando il caso e potrebbe infliggere una squalifica pesante, che rischierebbe di fargli saltare anche la finale per il terzo posto.

Nella stessa giornata non sono mancate le polemiche fuori dal campo. Gary Neville aveva criticato duramente la coppia di difensori argentini Romero e Lisandro Martínez, definendola “la peggiore al mondo”. I due giocatori hanno risposto con durezza: Romero ha definito Neville "stupido", mentre Martínez ha sottolineato che la squadra argentina è abituata alle critiche e preferisce rispondere sul campo.