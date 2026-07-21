"No" di Guardiola, gelo-azzurro: ecco che nome prende quota

La panchina della Nazionale resta senza padrone e, mentre Andrea Pirlo guadagna posizioni nella corsa al ruolo di commissario tecnico, nelle ultime ore è emerso un retroscena che racconta come la Figc abbia provato fino all'ultimo a percorrere una strada diversa. Su indicazione del presidente federale Giovanni Malagò, infatti, Paolo Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola e verificare personalmente la possibilità di convincerlo ad accettare la guida dell'Italia.

Il tentativo, però, si è concluso con un nulla di fatto secondo Il Giornale, mentre Sportmediaset parla di una risposta attesa per martedì sebbene le possibilità siano bassissime. L'ex allenatore del Manchester City avrebbe declinato la proposta per motivi personali già maturati da tempo, oltre che per un ingaggio ritenuto incompatibile con i parametri economici della Federcalcio. Un sondaggio che rappresentava l'ultima carta prima di restringere definitivamente il campo dei candidati. A confermare che la scelta non è ancora stata presa è stato lo stesso Malagò: "Oltre Mancini e Andrea Pirlo ci sono altri nomi per il ruolo di c.t. ma non li dico", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport 24, lasciando intendere che la riflessione sia ancora aperta.

Il ‘no’ di Guardiola, tuttavia, finisce inevitabilmente per rafforzare la candidatura di Pirlo. L'ex tecnico della Sampdoria resta il nome sponsorizzato da Maldini e Leonardo, anche se all'interno del mondo federale continua a esserci chi nutre perplessità sulla sua esperienza. Dall'altra parte c'è Roberto Mancini, il c.t. campione d'Europa nel 2021, il cui ritorno continua però a dividere soprattutto dopo le dimissioni improvvise dell'agosto 2023, quando lasciò l'Italia per accettare la proposta dell'Arabia Saudita.

Malagò ha provato a raffreddare le tensioni interne. "Non c’è nessun tipo di scontro ma la parola condivisione parte dell’idea che tutti debbano essere d’accordo", ha sottolineato, ribadendo la volontà di arrivare a una scelta condivisa tra le diverse anime della Federcalcio. Nel frattempo Maldini e Leonardo hanno già iniziato a delineare il progetto tecnico. Nei giorni scorsi hanno fatto visita al Centro tecnico federale di Coverciano, dove hanno incontrato Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili.

L’obiettivo, a riguardo, è intervenire sul vivaio e creare un percorso che permetta ai giovani talenti di arrivare con maggiore continuità in Serie A, uno dei temi ritenuti prioritari per rilanciare il calcio italiano. La decisione sul nuovo commissario tecnico è attesa nei prossimi giorni. Un passaggio importante potrebbe arrivare dall'assemblea della Lega Serie A, in programma giovedì, alla quale prenderanno parte proprio Malagò e Maldini. Sarà lì che la corsa alla panchina azzurra potrebbe finalmente arrivare al traguardo.