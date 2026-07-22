Sanchez umiliato dal calciatore Baena: “Attenzione alla Coppa, qui siamo..."

Durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna ai Mondiali, la nazionale è stata ricevuta prima dal Re Felipe VI e poi dal premier Pedro Sánchez alla Moncloa, sede del governo.Il momento ha attirato grande attenzione per il comportamento di Alex Baena (Atletico Madrid). Il centrocampista ha sfilato con lo sguardo basso, ha evitato di guardare in faccia Sánchez e gli ha stretto la mano con evidente distacco. Il gesto è diventato immediatamente virale sui social, con commenti divisi tra chi lo apprezza e chi lo critica.Il caso ricorda quanto accaduto nel 2024 con Dani Carvajal, che dopo la vittoria degli Europei ignorò platealmente il primo ministro.

Secondo il quotidiano La Razón, Baena avrebbe anche pronunciato una frase maliziosa rivolta al capitano Rodri, custode della Coppa del Mondo: "Attento, questa è La Moncloa. Non lasciare la Coppa…". Una battuta che sottintendeva, in modo ironico e provocatorio, di non fidarsi e di tenere sempre sotto controllo il trofeo all’interno del palazzo del governo.L’episodio ha alimentato polemiche e interpretazioni politiche, rilanciando sui social il dibattito sul rapporto tra calciatori della nazionale spagnola e l’attuale esecutivo.