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Russia, "il più grande attacco all'Europa": la reazione di Parigi e Berlino, cosa sta succedendo

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lunedì 13 luglio 2026
Russia, "il più grande attacco all'Europa": la reazione di Parigi e Berlino, cosa sta succedendo

2' di lettura

La Russia avrebbe condotto in Europa "una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio": lo ha denunciato, in un'intervista a Bfmtv-Rmc, il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Per questo Parigi, e poco dopo anche Berlino, hanno deciso di convocare gli ambasciatori russi. "Imporremo sanzioni a nove persone e quattro entità responsabili di questa campagna informatica, orchestrata dal servizio di sicurezza Fsb", ha fatto sapere ancora Barrot. In Germania, invece, dal dicastero degli Esteri è stato comunicato: "Questa mattina abbiamo convocato l'ambasciatore russo al ministero degli Esteri in relazione ad attacchi informatici ostili". 

Il ministro francese, poi, ha aggiunto: "Le operazioni prendono di mira ministeri, imprese e operatori. Nel mirino infrastrutture strategiche, soprattutto il sistema ferroviario. In Polonia, per esempio, Mosca avrebbe cercato di bloccare la circolazione dei treni. Nei prossimi giorni quindi l'ambasciatore russo Alexeï Mechkov sarà ricevuto al Quai d’Orsay". Nel frattempo, l'Unione europea e il Regno Unito hanno annunciato l'imposizione di nuove sanzioni alla Russia per via di questi attacchi informatici volti a "seminare caos e divisione in Europa". Basti pensare che un attacco informatico contro la rete elettrica polacca, alla fine fallito, avrebbe potuto lasciare fino a 500mila persone senza elettricità in pieno inverno.

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Secondo l'Ue, sarebbe stato il 16° Centro dell'Fsb, servizi segreti russi, a dirigere diversi gruppi di cybercriminali, responsabili di operazioni di spionaggio e sabotaggio di infrastrutture critiche in vari paesi europei. Londra, in particolare, ha preso di mira 24 individui e organizzazioni, tra cui tre alti funzionari dell'intelligence militare russa. 

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