Nazionale, il toto-nomi per il ct: "Cambia il metodo", cosa sta succedendo

Il Consiglio Federale di oggi cade a fagiolo per Giovanni Malagò. In un luogo in cui ha pieni poteri potrà tornare al vecchio modo di fare le cose, comunicando il suo e suo soltanto commissario tecnico, visto il crollo sul nascere dell’idea di “condividerlo” con la nuova struttura composta da Maldini e Leonardo. Tornerà - deve tornare, anche per una questione di tempistiche - alla vecchia maniera del presidente che nomina il ct e poi sceglierà i dirigenti con cui accompagnarlo. Potrà dire di averci provato, ma conterà la velocità e la qualità della reazione, quindi il nome del prossimo commissario tecnico e del direttore che lo affiancherà, se ce ne sarà uno.

D’altronde l'unico modo per non buttare via il mese di lavoro, metà del quale passato a convincere Maldini, è prendere atto dell'errore e fare le cose in un altro modo, reagendo con tempestività e ottimismo. È anche l’unico modo per saldare subito la leadership di fronte alle componenti che lo hanno eletto poco più di un mese fa. Ieri, nella riunione preparatoria in cui erano coinvolti solo i presidenti delle componenti federali non sono stati pronunciati nomi di possibili commissari tecnici. Malagò doveva ancora ricevere le dimissioni di Maldini e Leonardo e sentirne le ragioni.