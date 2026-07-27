Nazionale, si dimettono Paolo Maldini e Leonardo: chi è il favorito per la panchina

Clamoroso. Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dalla Nazionale italiana di calcio. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito. In questo momento è in corso in Figc una riunione tra Malagò e le componenti, Leghe e sindacati, ha fatto sapere Sky Sport. Un vero e proprio terremoto nel mondo del pallone azzurro, soprattutto perché entrambi gli ex Milan erano stati scelti 16 giorni fa. Decisivo il caos intorno alla nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico degli Azzurri e sul rapporto lavotrativo con una società di scommesse russe.

Ora la palla passa a Giovanni Malagò. Il presidente della Figc dovrà sostituire Maldini e Leonardo. E, subito dopo, dovrà individuare anche un nuovo allenatore. Scendono le probabilità di vedere Thiago Motta in Nazione, salgono invece le quote che danno Roberto Mancini in panchina. Per il Mancio si tratterebbe di un ritorno, dopo la vittoriosa esperienza agli Europei del 2021 e la mancata qualificazioni ai Mondiali.