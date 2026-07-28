Andrea Pirlo fatto fuori, il figlio Nicolò si sfoga: "Cosa conta più della competenza"

Dopo lo sfogo social di Andrea Pirlo, per annunciare la fine della sua corsa a ct della Nazionale, ieri è arrivato anche un altro messaggio a difesa dell’ex centrocampista campione del mondo. Quello di Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, che sta intraprendendo la carriera di agente, al momento con compiti di intermediazione e scouting, nella stessa agenzia in cui lavora il figlio di Paolo Maldini. Scrive Nicolò: «Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone». Il riferimento, chiaramente, è alle vicende che hanno visto protagonista il padre e le polemiche sui suoi legami con la Russia di Putin.

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Nicolò nel suo messaggio si rivolge direttamente al padre: «Io so quanto ami questo lavoro - ha aggiunto nel messaggio -. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto. Per questo provo un’enorme amarezza. Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso».

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