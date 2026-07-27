Maldini, disastro in 16 giorni: ecco il nome di chi può sostituirlo in Nazionale

Il caso Andrea Pirlo imbarazza la Figc e, invece di avvicinare la Nazionale al nuovo commissario tecnico (nelle ultime ore è emersa l’ipotesi Thiago Motta), riporta tutto al punto di partenza. La candidatura dell'ex regista azzurro, fino a pochi giorni fa considerata la più solida, si è progressivamente sgonfiata sotto il peso delle polemiche, tanto che lo stesso Pirlo ha preso le distanze dall'ipotesi con un messaggio pubblicato sui social. A complicare il quadro è stata soprattutto la vicenda legata alla collaborazione con un bookmaker russo e alla successiva partecipazione a un evento calcistico a Mosca, elementi che hanno alimentato un forte dibattito politico e mediatico. Un caso che ha reso impossibile da percorrere la sua nomina alla guida dell’Italia. Con Pirlo uscito di scena, le conseguenze però vanno oltre la scelta del nuovo ct. La sua candidatura, infatti, è stata fortemente sostenuta dal direttore tecnico Paolo Maldini. Che infatti lunedì sera ha deciso di dimettersi, insieme all'advisor Leonardo, dopo appena 16 giorni dalla sua nomina.

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Il presidente della Figc Giovanni Malagò in un tesissimo faccia a faccia, gli avrebbe intimato: "Ora decido io". E l'ex bandiera del Milan non avrebbe accettato intrusioni, preferendo il passo indietro. E ora? Tra i profili che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Giorgio Chiellini. L'ex capitano della Nazionale, oggi dirigente della Juventus, viene considerato una figura autorevole e stimata, capace di fare da raccordo tra Federazione, club e squadra. La sua esperienza e il peso acquisito nel calcio italiano lo renderebbero un candidato credibile nel caso in cui la situazione dovesse cambiare radicalmente. Secondo Repubblica, invece, un candidato pesante sarebbe Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma.

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