Schlein e sinistra, quando non possono attaccare la destra vanno in tilt

C’è un van che corre a tutta velocità contro la sinistra italiana e ne travolge narrazione e pregiudizi che sarebbe più giusto chiamare per quel che sono: posizioni politiche di comodo sorrette in vita da cecità o cinismo. È lo stesso van guidato da un fanatico islamico che sabato sera si è scagliato contro il gay pride di Berlino uccidendo una persona e ferendone ventinove. È un van carico di imbarazzo, perché processa tutti gli errori, o le furbizie, dell’ideologia su cui pianta le tende il campo largo, testardamente unitario nel non voler ammettere la realtà e pervicacemente in malafede nel voler fare della destra il ricettacolo dei mali che affliggono il mondo. Basta prendere i commenti all’attentato di Ilaria Salis e di Riccardo Magi di + Europa, i due estremi del cartello elettorale anti-Meloni, per averne la prova. Lei: «Il fanatismo religioso e l’estrema destra condividono lo stesso odio e la stessa intolleranza verso la comunità Lgbtq+». Lui: «La violenza verso il mondo Lgbtq+ non ha una sola matrice; può nascere dall’estrema destra come dal fanatismo religioso». Della serie, tira in mezzo la destra anche quando non c’entra nulla e i suoi leader, Giorgia Meloni in testa («L’Italia si oppone a ogni estremismo ed è vicina al popolo tedesco»), intervengono tempestivamente contro il fanatismo e l’odio nei confronti degli omosessuali, mentre quelli di sinistra alla sera del dì di festa ancora non si sono svegliati.

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Basta pensare alla gara a puntare il dito più forte e più veloce contro il governo italiano che i vari Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Elly Schlein avrebbero ingaggiato tra loro se alla guida del van assassino, al posto di un giovane islamico tedesco di origine libanese ci fosse stato un elettore di Afd, eterosessuale e bianco. A poco sarebbe servito far notare che il partito tedesco di estrema destra, da qualche tempo prima forza nel Paese, è guidato da una donna dichiaratamente lesbica e sposata con una cingalese. Tutti quelli che ieri se ne sono stati a lungo in silenzio, delegando alle seconde file dichiarazioni routinarie, sarebbero scattati per denunciare che l’Europa è attraversata da un’ondata neofascista, razzista e omofoba. Si preoccupa di far vedere che il re è nudo la Comunità Ebraica italiana, che poco più di un mese fa era stata esclusa dal gay pride di Roma, dove invece sventolavano decontestualizzate bandiere pro-Pal, perché «ha la responsabilità di non aver preso le distanze dal genocidio di Gaza, rendendosi complice di una discriminazione». «Ebrei, cristiani, donne e comunità Lgbtq+ sono spesso i primi bersagli dell’islamismo radicale», ha dichiarato in proposito il presidente della comunità milanese, Walker Meghnaghi. «Chiediamo a Elly Schlein e a tutta la sinistra, che continua a voltarsi e non vedere il pericolo dell’islamismo radicale, come si concili la difesa dei diritti con l’appoggio, anche solo implicito, a ideologie in cui quegli stessi diritti vengono calpestati».

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